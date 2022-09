Simeone: «Ho sempre desiderato arrivare qui e avere un’occasione, l’ho avuta e non ho sbagliato»

A Prime Video: «Sapevo che sarebbe arrivato il gol, ero pronto. Ho sempre sognato questo momento, ho lottato tanto per arrivare qua, ora ci sono»

Al termine di Napoli-Liverpool 4-1, ai microfoni di Prime Video l’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, il Cholito.

«Avevo 14 anni quando mi sono tatuato il simbolo della Champions sul braccio, il mio sogno è sempre stato giocare la Champions, 12 anni dopo sono qua, ho fatto questo tatuaggio per il sogno che avevo, arrivare fin qua, fare un gol e baciare questo pallone, è stato emozionante. Fin da piccolo ho sempre sognato questo momento, ho lottato tanto per arrivare qua, ora ci sono, non c’è tanto da dire, sono emozionato».

«Il gol? Lo sapevo che sarebbe arrivato, ero pronto, ho sempre voluto arrivare fin qua a giocare almeno un minuto ed avere un’occasione, l’ho avuta e per fortuna non l’ho sbagliata, ora bisogna solo pensare alla bella notte che abbiamo passato, è stata una grandissima partita, emozionante per tutti, perché vincere contro una squadra così ci fa crescere tanto».

«Mio padre? Non sapevo della statistica che ci unisce. Prima della partita ci chiamiamo sempre, mi aveva detto che se fossi entrato avrei potuto fare tanto ed è stato così, continueremo a sentirci sempre».

«Segnare qui da argentino (si emoziona perché scopre dai tabelloni la vittoria del padre) è stato emozionante, sentire tutti cantare il mio nome, l’urlo della Champions, mi hanno caricato tantissimo, i tifosi mi hanno fatto sentire che posso dare qualcosa di più. Ho lottato tanto per arrivare qui, tanti non hanno creduto in me e ora devo ringraziarli».