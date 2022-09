Garanzini: Vlahovic era arrivato da combattente e adesso pare un reduce

Su La Stampa analizza la pessima prestazione dei calciatori della Juve scesi in campo contro il Monza che sono apparsi come “Questi fantasmi”

Garanzini non usa giri di parole per descrivere la Juve vista ieri in campo contro il Monza e la definisce “Questi fantasmi”. Perché se è vero che mancava mezza squadra, è ancora più vero che chi è sceso in campo lo ha fatto con svogliatezza e poca incisività. Soprattutto i nuovi

La frittata l’ha messa in tavola Di Maria. Ma vogliamo parlare di Kostic, tolto per disperazione? Di Paredes e dei suoi errori sia in movimento che a palla ferma? Dell’impalpabilità, una volta di più, di Vlahovic che era arrivato da combattente e adesso pare un reduce? Sul gol ha sbagliato Gatti, poco ma sicuro. Ma il peggio lo han combinato le grandi firme, a cominciare dall’inqualificabile Di Maria.