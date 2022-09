La Juve perde anche a Monza. Allegri appeso ad un filo

Disastro bianconero. Zero gioco, espulso Di Maria. Prima vittoria in campionato per la squadra di Berlusconi

Si chiude con la prima vittoria in Serie A del Monza la gara al Brianteo contro la Juventus. Una partita che non ha avuto grandi guizzi se non quello relativo all’espulsione di Di Maria sul finire del primo tempo per una gomitata a Izzo che ha lasciato la formazione bianconera in 10 uomini per tutto il secondo tempo.

Al 74esimo arriva la rete del Monza a opera di Gytkjær! Ciurria porta palla sulla destra, ad altezza trequarti punta De Sciglio e se la sposta sul sinistro. Il numero 84 fa partire un cross di mancino, con Gytkjær che si infila alle spalle di Gatti e batte Perin con un destro di controbalzo alla sinistra del portiere bianconero.

Un a partita che sancisce la prima vittoria per Palladino, appena arrivato alla panchina del Monza, e l’ennesima sconfitta per Massimiliano Allegri, la sua Juve ha vinto solo una partita in questa stagione. Il tecnico bianconero non sta vivendo un momento felice dentro e fuori da campo, anche per la recente intervista rilasciata al Corsera che ha scontentato i suoi calciatori. Tante le voci sul suo futuro che circolano negli ultimi giorni tra cui quelle di una sua possibile sostituzione alla guida della Juve, come molti tifosi invocano da giorni. Anche se la dirigenza bianconera continua a precisare che la posizione di Allegri non sia in discussione, è chiaro che quest’ennesima sconfitta mettere ancora più in difficoltà il tecnico toscano