Monza-Juventus, Di Maria dà una gomitata in petto a Izzo. Rosso diretto ed espulsione (VIDEO)

Un brutto ed inutile fallo di reazione sul quale l’arbitro Maresca non ha avuto dubbi. Ora l’argentino rischia due turni di stop e Allegri è sempre più nei guai

I guai per Massimiliano Allegri sembrano moltiplicarsi. Oggi il tecnico ha deciso di schierare titolare Angel Di Maria ma l’argentino non ha ripagato la sua fiducia, anzi, si è fatto espellere sul finire del primo tempo di Monza-Juventus. Quasi un tradimento, per il tecnico bianconero. L’arbitro Maresca ha mandato Di Maria negli spogliatoi con un rosso diretto per un brutto fallo di reazione su Izzo. Un fallo per il quale, in genere, le giornate di squalifica sono due.

La dinamica è stata la seguente: Di Maria si è sentito trattenere da Izzo e ha pensato bene di mollargli una gomitata sul petto. Nessuna esitazione da parte di Maresca: rosso diretto.

