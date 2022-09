Il Chiringuito: «Ronaldo non giocherà né nello Sporting né nel Napoli»

Secondo il giornalista Edu Aguirre «stasera col Leicester non giocherà e potrebbe essere coinvolto in un intreccio dell’ultim’ora»

Sul futuro di Cristiano Ronaldo arrivano importanti aggiornamenti dal giornalista-amico Edu Aguirre di El Chiringuito. Di seguito il tweet col video pubblicato dagli spagnoli. Secondo Aguirre, Ronaldo non avrebbe mai neanche considerato il Napoli e lo Sporting Lisbona (un club a cui Cristiano è affezionato, certo, ma nulla di più). Aguirre ha aggiunto che stasera col Leicester Cristiano non giocherà, e che potrebbe essere coinvolto in un intreccio di mercato dell’ultim’ora. Un’operazione che riguarda un altro club (non dice quale). Certo, Aguirre riconosce che visti i tempi ristretti l’opzione più logica sembra la permanenza a Manchester, ma che è ancora tutto aperto.

