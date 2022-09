In conferenza: «Quanto accaduto a Richarlison è incredibile: assistere ad una cosa del genere nel 2022 è imbarazzante per tutti»

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Arsenal in programma sabato. Ha commentato le voci che danno come probabile un suo ritorno sulla panchina della Juventus, al posto di Massimiliano Allegri, in crisi di risultati.

“Penso che questo sia irrispettoso per l’allenatore della Juventus e irrispettoso per me che lavoro per il Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione. Molte volte ho parlato di questo argomento e ho sempre detto che sono felice e mi diverto con il Tottenham. Poi abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me. Di sicuro, mi sto godendo il tempo lavorando per il Tottenham, con questi giocatori. Ho un ottimo rapporto con il proprietario e con Fabio Paratici. Non vedo problemi per il futuro. Ora è importante essere concentrati. Abbiamo firmato un contratto: entrambe le parti si sono impegnate a firmare questo contratto. Non vedo problemi in questo momento e non voglio in futuro sentire qualcuno parlare di questo perché è irrispettoso per l’altro allenatore e per me”.

Conte ha anche commentato quanto accaduto a Richarlison, che durante la partita del Brasile contro la Tunisia, è stato vittima di un episodio di razzismo, con una banana che gli è stata lanciata dagli spalti.

“Richy ha giocato in nazionale, ha segnato un gol e poi penso che quello che è successo sia incredibile perché nel 2022 assistere a questo tipo di situazioni è imbarazzante per tutti. Di sicuro spero che queste persone possano essere bandite dal calcio per il resto della loro vita, ma poi è una situazione molto deludente anche fare un commento su questo”.

La pausa per la nazionale ha sottratto agli Spurs alcune pedine chiave, come il capitano Hugo Lloris e Dejan Kulusevski. Conte ha dichiarato:

‘Bisogna aspettare domani per controllare alcuni giocatori perché sono rientrati dalla Nazionale con qualche problema fisico. Domani sarà molto importante l’ultimo allenamento per capire i giocatori su cui possiamo contare. Sinceramente non voglio parlare degli infortuni perché non voglio dare un vantaggio all’Arsenal, ma di sicuro dobbiamo affrontare dei problemi fisici. Dobbiamo anche sapere che abbiamo appena iniziato a giocare la prima partita di una serie: dobbiamo giocare 13 partite in 43 giorni. Di sicuro dobbiamo cercare di trovare la soluzione migliore e cercare di non correre grandi rischi perché se prendiamo grandi rischi e perdiamo giocatori per il resto delle partite sarà un disastro”.