Nedved vuol far fuori Allegri (e far tornare Conte), ma nella Juve c’è chi vuol far fuori lui

Nella Juve è tutti contro tutti. Il caos è iniziato con i filmini hard girati su Nedved, un chiaro segnale al vicepresidente Juventus da qualcuno interno al club, che mostra di non gradirne più la presenza. Nedved, insomma, non può stare tranquillo, ma intanto lavora per far fuori Allegri e per far tornare Conte. L’unica cosa certa, nel mondo bianconero, è il rosso in bilancio di 250 milioni. Di tutto questo scrive Fabrizio Biasin su Libero.

“Il tecnico dei bianconeri è nel mirino di pubblico e pure di parte della dirigenza (leggi Nedved). Il biondo Pavel vorrebbe far saltare un allenatore che, però, guadagna 7 milioni di euro (+2 di bonus) netti all’anno fino al 2025”.

I rapporti tra Nedved e Allegri non sono mai stati buoni. Ora il vicepresidente bianconero è semplicemente tornato alla carica.

“E così Nedved è tornato più o meno silenziosamente alla carica, pur sapendo che c’è anche chi vorrebbe accompagnare pure lui all’uscita. I video magicamente comparsi qualche settimana fa con l’ex Pallone d’Oro immortalato mentre festeggia “allegramente”, a qualcuno sono sembrati una sorta di «avviso ai naviganti», una cosa del tipo «il biondo non è più gradito e glielo stanno facendo capire». Quel che è evidente è che tra Nedved e Allegri siamo più o meno nella fase “o lui o io”, mentre trai tifosi bianconeri c’è chi vorrebbe che se ne andassero entrambi. Alcune voci incontrollate parlano di un tentativo dello stesso Nedved di riportare a Torino – ovviamente a partire dalla prossima stagione – Antonio Conte, tecnico del Tottenham che, però, mal si lasciò con Andrea Agnelli (eufemismo)”. “Morale, la situazione è complicata non solo per i (non) risultati sul campo, ma anche – e forse soprattutto – per lo scollamento interno”.