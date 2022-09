Razzismo, Richarlison segna in Brasile-Tunisia e dagli spalti gli lanciano una banana (VIDEO)

Già durante il primo tempo l’arbitro aveva dovuto interrompere la partita a causa del comportamento di alcuni tifosi. Lo speaker ha ribadito ai presenti nell’impianto il divieto di utilizzare i laser, sistematicamente puntati sull’arbitro e su Neymar prima che il brasiliano si preparasse a calciare il rigore che ha portato il Brasile sul 3-1.

Dopo il gol di Richarlison, dagli spalti sono stati lanciati vari oggetti contro l’attaccante del Tottenham, tra cui diverse bottiglie e una banana che gli è caduta proprio ai piedi. In un primo momento Richarlison è sembrato non accorgersene, come ha anche dichiarato dopo il match in mixed zone.

«Stavo parlando con Firmino, penso che Dio non mi abbia permesso di vederlo perché non ho idea di cosa avrei potuto fare nella foga del momento. Spero che chi lo ha fatto possa essere identificato e punito. E’ difficile… vedete cosa è successo con Vinicius di recente e ora questo, all’interno di uno stadio. Che le autorità lo trovino e lo puniscano. Possa questo incidente insegnare ad altre persone a non farlo».