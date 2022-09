Allarme rientrato per Rrahmani: ha solo un leggero stiramento ai legamenti della caviglia

Il difensore resta in Nazionale. Le sue condizioni non preoccupano e non è in pericolo la sua presenza in campo col Torino

Amir Rrahmani sta bene. Resta in ritiro con la Nazionale kosovara. Lo scrive il Corriere dello Sport, riportando quanto trapela dai giornali locali. Ieri si era diffusa la notizia che il difensore del Napoli non si fosse allenato con i compagni per un problema muscolare. Si attendeva l’esito degli esami strumentali. I test hanno rassicurato tutti.

“Rrhamani ha riportato solo un leggero stiramento ai legamenti della caviglia, come riporta il sito kosovaro ‘Nacionale.com’, ma l’attenzione del Napoli e dello staff medico azzurro resta alta dal momento che il giocatore resterà a disposizione del ct Giresse e potrebbe essere in campo già per la partita contro l’Irlanda del Nord, in programma alle 18 di sabato 24 settembre al Windsor Park di Belfast”. Al momento, comunque, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo la sua presenza in campo contro il Torino, alla ripresa del campionato dopo la sosta.