Napoli, problema muscolare per Rrahmani in Nazionale. Sarà sottoposto ad accertamenti

Dopo il responso dei test ai quali sarà sottoposto, si valuterà se potrà giocare nelle due partite di Nations League o se dovrà rientrare anticipatamente a Napoli.

“Quel che è certo è che il difensore non si è allenato con i compagni di nazionale dopo aver raggiunto il ritiro del Kosovo. Le prime indicazioni fanno pensare a un problemamuscolare accusato dopo la gara vinta in casa del Milan, ma in ogni caso a Napoli c’è apprensione per le condizioni di uno degli insostituibili della formazione titolare di Spalletti”.