Victoria Cabello: «A Sanremo Travolta mi massaggiò i piedi: avevo un’unghia attaccata con l’Attak»

Al CorSera: «Rifiutai di andare in vacanza con Dario Argento perché cercava un posto dove piove sempre. Adoro cercare case in vendita, come Nanni Moretti»

C’è una sola cosa di cui Victoria Cabello si è pentita nella sua vita finora: non avere accettato l’invito di Dario Argento a trascorrere le vacanze insieme. La conduttrice tv lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera.

«Mi sono pentita di non essere andata in vacanza con Dario Argento, uno dei personaggi più divertenti che abbia mai intervistato, ironico, uno che si presta a qualunque cosa. Siccome andavamo molto d’accordo mi propose di fare una vacanza insieme. Io pensavo al sole, al mare e lui mi dice: dobbiamo andare in un posto dove piove sempre. Mi sembrava troppo azzardato, ma con l’età ho iniziato ad apprezzare anche io un certo tipo di luoghi a cielo coperto. Adesso sarei pronta».

L’incontro che non si è realizzato?

«Ai tempi di Victor Victoria preparavo delle sigle reinterpretando videoclip musicali famosi. Avevo in mente di farne uno dei Bee Gees: ero riuscita a convincere Favino, io facevo l’altro Bee Gees, per il terzo, quello depresso, volevo coinvolgere Nanni Moretti, che adoro. L’ho chiamato alle 9 del mattino, ma stava guardando un film russo e mi ha richiamato quando è finito, quindi sette ore dopo… Mi disse che la richiesta era talmente folle che non poteva non rispondermi personalmente, abbiamo chiacchierato molto al telefono e abbiamo scoperto di avere una passione comune: lui adora cercare case in vendita, io mi addormento tutte le sere su immobiliare.it, guardando case che non potrò mai permettermi».

Nel 2006 ha presentato, con Giorgio Panariello e Ilary Blasi, il Festival di Sanremo. Tra gli ospiti c’era John Travolta, dal quale lei si fece massaggiare i piedi. Racconta quella sera.

«All’epoca ero fidanzata con Maurizio Cattelan che ha l’ossessione per la piscina, ci va tutti i giorni; quindi mi convinco che potrebbe fare bene anche a me, pur detestandola. Ci vado una sola volta e ovviamente prendo un fungo, all’alluce. È il meno, perché mentre faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse. Spero almeno che lui non abbia preso una micosi alla mano».

L’intervista più deludente?

«Russell Crowe ai tempi di Mtv. Ci ho litigato perché ha trattato malissimo la mia crew, era nervoso, è stato sgradevole, se ne è uscito con un “voi italiani siete lenti”. L’intervista era partita male, non ha preso bene una mia domanda e mi ha risposto fuck you and fuck Mtv. Io ho ricambiato…».

Nel 2018 è stata giudice a X-Factor.

«Lo avevo quasi rimosso… Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata».

Era in giuria con Morgan, Fedez e Mika. Chi aveva più ego?

«Benvenuti nel mio ego, scelga lei»

È stata fidanzata con Maurizio Cattelan.

«Lui guida malissimo, io invece da Dio, contrariamente a quello che si dice delle donne. Lui per girare abbassava il finestrino e tirava fuori il braccio; in autostrada stava in corsia di sorpasso a 80 all’ora e io cercavo di spiegargli che non era il caso. Spesso e volentieri venivamo insultati, così abbiamo messo nel lunotto posteriore una mano che faceva il dito medio, una di quelle con la molla, per salutare quelli che ci mandavano a quel paese».