Valdano e la cessione Casemiro: «nella gestione di un club l’opinione della gente conta poco»

Jorge Valdano sul Paìs affronta i casi Casemiro e Mbappé. Della cessione allo United del centrocampista madridista dice

I tifosi sono preoccupati per l’addio di Casemiro perché è uno di quei giocatori che trasmettono sicurezza. Ma nelle questioni che riguardano la gestione di un club, l’opinione della gente conta poco. E poiché Florentino non ha dubbi su come gestire il Madrid, doveva essere Casemiro a decidere. Non avrebbe dovuto fare conti solo di natura economica. A Madrid aveva il riconoscimento di una carriera impeccabile, la leadership che il tempo ha rafforzato e che i colleghi hanno rispettato, la fiducia dell’allenatore, una profonda conoscenza del contesto, il prestigio mondiale … Se Casemiro avesse percepito tutti questi aspetti come veri, avrebbe potuto compensare la differenza di stipendio con la seguente domanda: quanto vale la felicità?

Valdano ricorda che

il club è più importante della squadra, la squadra è più importante del giocatore. Il giocatore è molto importante, ma fino a un certo punto. La sequenza logica che non dovrebbe essere alterata. Al contrario, il PSG sta iniziando a pagare le conseguenze del rinnovo di Mbappé cui, oltre al denaro, ha concesso il potere. Ma mettersi al comando non significa che i colleghi si lascino comandare. Una cosa è essere un leader del calcio con la forza del talento e un’altra un leader sociale per decreto, soprattutto quando la maturità non è ancora stata raggiunta. Questa settimana Mbappé ha fatto un gesto inammissibile a un compagno di squadra che non gli ha passato la palla e ha messo in discussione la sua leadership discutendo con Neymar su chi battere un calcio di rigore. Non è così che ottieni potere. È così che si sfascia una squadra.