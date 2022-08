Ten Hag: «Ronaldo in panchina perché ha iniziato la pre-season solo la settimana scorsa»

Alla Bbc: «Sta lavorando sodo per raggiungere il giusto livello di forma fisica, il momento del rientro dipenderà da quanto andrà veloce»

L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha commentato ai microfoni della Bbc la scelta di lasciare Cristiano Ronaldo in panchina, per la prima partita di Premier League contro il Brighton. Ha ricondotto il tutto al ritardo con cui Ronaldo si è presentato in ritiro. Avendo iniziato la preparazione con la squadra solo una settimana fa, ha detto il tecnico, deve ancora lavorare per tornare in forma. Dipenderà tutto da quanto ci impiegherà.

“Ronaldo sta lavorando davvero sodo per raggiungere il giusto livello di forma fisica. La sua pre-season è iniziata solo la settimana scorsa, il momento del suo rientro dipenderà da quanto velocemente procederà”.