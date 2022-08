Spalletti: «La squadra ha fatto una buonissima gara. Kvara deve ancora sciogliersi»

A Dazn: «Nessuno di noi ha protestato per un presunto tocco di mano di Ranocchia e non lo dico perché abbiamo vinto 4-0»

Al termine della prima stagionale al Maradona contro il Monza e di una grandissima vittoria, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Partiamo dalla soddisfazione

«La squadra ha fatto una buonissima gara, è stata in equilibrio sempre. Non ci è riuscito di sfruttare all’inizio alcuni episodi, però poi avevamo di fronte una squadra tosta che sa dove vuole andare. Siamo stati superiori, ma la partita non è stata facile»

Al 10′ del primo il tocco di mano di Ranocchia

«Ho parlato con il quarto uomo senza protestare. Per quello che ci hanno spiegato probabilmente è rigore, però nessuno ha protestato dalla nostra panchina, nessuno è andato dall’arbitro perché se lo ha visto così e lo ha rivisto Irrati, noi lo accettiamo. E non lo dico ora perché ho vinto 4-0»

Kvara?

Osimhen quando è uscito spingeva la squadra

«Lo ha detto anche a me. La squadra ha fatto quello che doveva fare perché stai vincendo una partita in maniera abbastanza netta. Siamo stati in equilibrio per non prendere ripartenze»