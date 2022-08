Roma, Wijnaldum ha scelto la terapia conservativa: tra i tre e i quattro mesi out, ritorno nel 2023

Il centrocampista olandese ha deciso di non operarsi alla tibia destra dopo il grave infortunio che si è procurato in allenamento

Georgino “Gini” Wijnaldum non si opera. Questa la decisione del centrocampista olandese dopo il grave infortunio che si è procurato in allenamento, la frattura della tibia destra. Infortunio che peraltro ha causato un piccolo terremoto in casa Roma, con Mourinho che è intervenuto per difendere Felix, attaccato ferocemente da parte della tifoseria.

Già qualche giorno fa, in vero, erano emerse alcune perplessità, soprattutto da parte dei Friedkin, in merito all’opportunità di far sottoporre il centrocampista ex Liverpool e Psg all’intervento. Di qualche minuto fa la decisione definitiva: è stata scelta una terapia conservativa, che obbligherà in ogni caso Wijnaldum a stare lontano dal campo per un lungo periodo, tra i tre e i quattro mesi. Tornerà a giocare nel 2023 saltando i Mondiali, ovviamente.