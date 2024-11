Inter, la polemica su Antonio Albanese. Lavora per Oaktree, gli interisti non lo vogliono

La polemica lanciata dalla Gazzetta trova sostenitori nell’ambiente interista: “È stato il braccio destro di Andrea Agnelli in numerose battaglie, compresa la Superlega”

Nelle ultime ore sui social circola il nome di Antonio Albanese. Il fondo Oaktree, che martedì dovrebbe prendere in mano l’Inter, avrebbe scelto di affidare la comunicazione della vicenda a lui, senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazione. Secondo quanto scrive la Gazzetta il mondo Inter non avrebbe accolto di buon grado il nome di Albanese perché è stato per 13 anni il braccio destro di Andrea Agnelli.

Antonio Albanese ha curato la comunicazione per la Superlega

La Gazzetta spiega che la scelta di Oaktree non è piaciuta ai tifosi dell’Inter. Albanese avrebbe infatti lavorato alla Juventus per 13 anni e con Andrea Agnelli avrebbe curato la comunicazione dell’ex presidente Juventino nei momenti più difficili.

“Fa discutere sui social dei tifosi nerazzurri la scelta del fondo americano Oaktree di affidare la comunicazione per la vicenda Inter a Claudio Albanese, fino allo scorso 1 luglio direttore della comunicazione della Juventus, dove è rimasto per 13 anni come braccio destro di Andrea Agnelli. Albanese è senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazioni costituita nel 2021 e filiale del conglomerato britannico Wpp (che ha da anni tra i suoi clienti Oaktree), ma è sempre rimasto in contatto con Agnelli visto che ha curato la comunicazione per la Superlega dopo la sentenza della corte di giustizia europea dello scorso dicembre. Per anni è stato il braccio destro del presidente bianconero in tutte le battaglie, in campo e fuori: da quella sul numero degli scudetti vinti a quella sulla Superlega, passando per tutti i processi affrontati dalla Signora”.

Repubblica aggiunge:

“Il senior advisor a cui l’ufficio londinese ha affidato le relazioni con i media italiani per questa pratica è Claudio Albanese, fino al 1 luglio 2023 capo della comunicazione della Juventus. Nell’ultimo anno Albanese, fra gli altri clienti, ha seguito per conto di Fgs – che fa parte del gruppo WPP – anche la società a22, che lavora al progetto Superlega“.

La presunta polemica di alcuni tifosi dell’Inter

Su Twitter circolano parecchi contenuti legati al nome di Antonio Albanese. I tifosi dell’Inter gridano al complotto. Per molti esperti del settore, appare una polemica sterile.

Chi è Claudio Albanese,messo da #Oaktree alle comunicazioni . È colui che ha voluto che Maurizio #Pistocchi fosse allontanato dai salotti di #Mediaset, che Paolo #Ziliani fosse imbavagliato e che Giuseppe #Cruciani, secondo Moncalvo, fosse ospite a #TikiTaka (a vomitare il suo… pic.twitter.com/jX6CYMBms2 — Felix Magath⭐️⭐️Bistellato (@ICazzotti) May 18, 2024

Quale sarebbe il caso? Claudio Albanese è un professionista della comunicazione, non lavora più per la #Juventus. È forse una colpa avere Oaktree come cliente? È colpa di Albanese (o di #Oaktree) se #Zhang non vuole pagare i debiti? Mi sa che qualcuno ci è rimasto davvero male… pic.twitter.com/cRF0rUOQuy — Alessandro F Giudice (@AFGiudice) May 18, 2024

