Wijnaldum si è rotto la tibia in allenamento

Bruttissima notizia in casa Roma. Il centrocampista olandese dovrà stare per un bel po’ di tempo e a questo punto i Mondiali sono a rischio

Tegola per la Roma. Georginio Wijnaldum si è rotto la tibia in seguito a uno scontro di gioco in allenamento.

“In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum e’ stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra”.

Lo scrive la Roma sui propri social aggiungendo: “il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero ma difficilmente il centrocampista potrà tornare in campo prima di tre mesi, il che vuol dire che per lui sono a rischio anche i Mondiali.