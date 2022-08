Roma, prima di dare l’ok all’intervento di Wijnaldum, Friedkin vuole consultare il suo ortopedico di fiducia

Sul CorSport. Il luminare svizzero Ahlbäumer sarà disponibile solo venerdì. Ad operare l’olandese potrebbe anche essere lui

Il Corriere dello Sport fornisce qualche aggiornamento sulla questione Wijnaldum. Il nuovo acquisto della Roma si è rotto la tibia in allenamento. Una perdita pesantissima per Mourinho, che ieri ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Zaniolo alla spalla. Per l’olandese, scrive il quotidiano sportivo, Friedkin vuole consultare il suo ortopedico di fiducia prima di dare l’ok all’intervento chirurgico.

“Questi sono giorni d’attesa per l’olandese. Domenica gli hanno immobilizzato la tibia destra fratturata con una doccia gessata, ieri il giocatore è tornato a casa, in attesa di una decisione. Che non può prendere da solo: mentre il Psg e la Nazionale olandese sono d’accordo nel far operare subito Wijnaldum presso la clinica Villa Stuart, la Roma ha preso tempo su indicazione di Friedkin, che vuole aspettare il parere del suo ortopedico di fiducia, il professor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz, consulente del club giallorosso. Ahlbaumer sarà disponibile solo venerdì, quando sarà rientrato dalle vacanze in Spagna”.

Potrebbe essere proprio il luminare svizzero ad operare l’olandese, in caso di ok, altrimenti ci penserebbero le equipe associate dei professori Mariani e Santucci, a Villa Stuart.

“Il medico di fiducia di Dan Friedkin valuterà il quadro clinico e indicherà quello che secondo lui è il percorso migliore da seguire, ma sarà una decisione collegiale”.