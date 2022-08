Nagelsmann: «La rosa del Bayern è migliorata senza Lewandowski»

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Ha parlato della squadra e dell’addio a Lewandowski.

“Abbiamo perso un attaccante da 50 gol, ma nel complesso la rosa è migliorata. La squadra è molto motivata. I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in Champions”.