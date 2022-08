Il ds del Bayern: «Non abbiamo un nove? Il City e il Liverpool hanno prosperato per anni senza…»

Salihamidzic alla Süddeutsche: «È solo una questione di mercato. Al momento non vediamo i classici nove che sarebbero disponibili e convenienti».

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato una lunga intervista alla Süddeutsche. Ha 45 anni, da cinque ricopre l’incarico nel club, ha vissuto periodi di successo ma anche altri difficili. Dall’inizio della scorsa stagione ha deciso di seguire le partite in tribuna e non in panchina, spiega perché.

«Ci stavo lavorando da almeno sei mesi. Mi dà una prospettiva diversa sulla squadra e sulla partita e ho una prospettiva diversa per l’analisi. Questo per noi è un valore aggiunto. Non sto perdendo la mia vicinanza alla squadra per questo».

Anche senza Lewandowski il Bayern resta competitivo, dice.

«Abbiamo visto contro il Lipsia che abbiamo un attacco che non è secondo a nessuno. Abbiamo otto top player: Sadio Mané, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Mathys Tel, Eric-Maxim Choupo-Moting. Tanta qualità offensiva si trova raramente in Europa. Ora è compito dell’allenatore e della sua squadra moderarlo. Abbiamo bisogno di tutti al top della forma».

E aggiunge:

«Tutti ora hanno la possibilità di uscire dall’ombra di Robert Lewandowski, che può anche essere una liberazione per alcuni giocatori».

Nella sua storia il Bayern si è quasi sempre affidato ai centravanti classici. Ora non c’è più un giocatore del genere in rosa. Se ne sentirà la mancanza?

«Penso che anche Sadio Mané possa farlo. Non è alto 1,90 metri, ma sa giocare di testa, sa segnare. Mi piacciono i cambiamenti. L’intero club è cambiato negli ultimi mesi. E penso che tutti possano gestirlo bene».

Sei rilassato perché il grande nove, Harry Kane, arriverà la prossima estate?

«Queste sono voci. Adesso stiamo andando su un’altra strada. Manchester City e Liverpool hanno prosperato per anni senza un nove. È semplicemente una questione di mercato. Al momento non vediamo i classici nove che sarebbero disponibili e convenienti. Ma proprio per questo è importante avere sempre tre o quattro progetti contemporaneamente sul mercato. A volte i piani funzionano, a volte no. A volte sei finanziariamente in grado di implementare più cose contemporaneamente. Spesso è una scommessa, ma con un piano come base».

L’ex allenatore Hansi Flick è stato accusato dal club di pretendere giocatori troppo costosi, ma dopo circa 150 milioni di euro di perdite di entrate dovute alla pandemia non era più possibile fare acquisti così grandi. Ora il Bayern ha speso 67 milioni per de Ligt, 32 per Mané, 20 per il 17enne Tel.

«Allora la situazione era diversa. La pandemia era nuova per tutti, nessuno sapeva quando avremmo giocato di nuovo, né, quando avremmo ripreso, per quanto tempo avremmo giocato senza spettatori. L’atmosfera nel club non era molto favorevole agli investimenti in quel momento, direi. Adesso non siamo seduti ancora su una miniera d’oro e non abbiamo un proprietario che aggiunge denaro, ma siamo finanziariamente molto stabili, lo stadio è stato ripagato, gli introiti degli spettatori sono puro profitto. Cerchiamo sempre di raggiungere il pareggio. In altre parole, abbiamo bisogno di un reddito per poter spendere di nuovo i soldi».

Sei un dirigente da cinque anni ormai. Quando ti siedi al tavolo delle trattative ti accorgi di essere cambiato?

«Sì. Sono sempre stato sicuro di me stesso, ma sono già diverso da quando ho iniziato. Forse più tattico, anche più esperto. Mi sono bruciato le dita qua e là e ho commesso degli errori e sofferto per essi. Il Bayern è un club speciale che non puoi gestire dall’oggi al domani. Anche se conoscevo bene il club ho scoperto che ci vuole del tempo per crescere in questo ruolo. Ci vuole tempo per diventare sovrano. Ora noto come cambia il rispetto nei miei confronti».

Ci sono decisioni che oggi prenderesti in modo diverso?

«Ho il dono di dimenticare velocemente le cose negative… Ma mettiamola così: i primi tempi qui non sono stati facili, dovevo prima trovare il mio posto tra Kalle Rummenigge e Uli Hoeneß. Ristrutturare la squadra è stato complicato, poi è arrivata la pandemia. Tutto faceva parte di un processo di crescita».

de Ligt può essere il nuovo leader?

«Ha il potenziale per farlo. Parla e dirige molto ed è stato il giocatore dei nostri sogni in assoluto. Abbiamo investito molto in difesa, sì, ma con il nostro stile di gioco è importante avere una difesa al top. E finché possiamo farlo all’interno di un quadro finanziario che il Bayern può gestire, va bene».

Spesso è stata contestata la mancanza di comunicazione del club. Ora i tifosi sono rimasti stupiti da come siano stati documentati esattamente tutti i trasferimenti. Salihamidzic è con Mané, ora è con De Ligt, l’offerta A è stata rifiutata, l’offerta B è in preparazione. Questa straordinaria trasparenza fa parte della nuova strategia di comunicazione?

«In questi anni spesso non abbiamo commentato le accuse, non siamo intervenuti nei dibattiti e troppo raramente abbiamo spiegato il nostro punto di vista. È stato un errore, forse abbiamo sottovalutato questo argomento. Adesso lo facciamo in modo completamente diverso. Risponderemo quando ci sentiremo incompresi e spiegheremo apertamente le nostre decisioni».

Come intendi affrontare il talento comunicativo del tuo coach in futuro? Solo nelle ultime settimane, Julian Nagelsmann si è scontrato accidentalmente con il presidente del Barcellona Joan Laporta e l’allenatore del Tottenham Antonio Conte, mentre ha anche espresso coraggiosamente l’attaccante 17enne Mathys Tel che potrebbe segnare 40 gol. Non dovresti frenare l’allenatore a volte?

«La metto così: parliamo molto. È normale che Julian si stia ancora sviluppando. È un processo di apprendimento, proprio come lo è stato per me. Anche lui deve trovare il suo stile. Ma tutti dobbiamo dargli tempo. Julian è un colpo di fortuna per il Bayern e imparerà. È un ragazzo aperto con cui lavoro alla grande».

Anche questo è stato un punto critico la scorsa stagione: l’allenatore ha dovuto dire così tanto su argomenti difficili come le vaccinazioni e la sponsorizzazione del Qatar perché i dirigenti – Oliver Kahn e tu – hanno detto poco.

«Lo abbiamo riconosciuto, abbiamo anche imparato qualcosa di nuovo in tal senso. Certamente cambieremo qualcosa e ci siederemo anche alle conferenze stampa su argomenti speciali. Solo per alleggerire il carico dell’allenatore».

Stai entrando nella nuova stagione con un contratto in scadenza. Il tuo contratto scade nell’estate del 2023. Ti senti abbastanza apprezzato, la comunicazione con i responsabili è corretta?

«Credo di aver formato un’ottima squadra con Oliver Kahn e Herbert Hainer. Oli ed io abbiamo giocato a calcio insieme per nove anni, ci conosciamo molto bene e ci trattiamo in modo tale che ognuno abbia il suo spazio. Oli ha il dono di lasciarmi essere quello che sono. Non è emotivo come me, fa domande, controlla molto, ma mi lascia fare le cose sportive. Per quanto riguarda il mio futuro, sono rilassato».