Mertens: «Il Napoli avrebbe potuto parlare prima, spero impari da questo per diventare più grande»

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, ospite, in collegamento da Istanbul, della trasmissione SuperTele, condotta da Pierluigi Pardo.

«Oggi sono molto felice perché io e la mia famiglia ci siamo imbarcati in una nuova avventura, sono in una grandissima città e in un grandissimo club, che non sapevo fosse così grande. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, non voleva, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì. Sono stati nove anni bellissimi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, sono stato fortunato, per questo posso solo dire grazie. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra. Il Napoli? Ho visto la partita questo weekend, devo dire che il livello dei giocatori è molto alto. Hanno giocato bene, freschi, con velocità. Sono contento perché stanno dimostrando entusiasmo, si vede che sono giocatori forti, giovani che hanno voglia di vincere. Spero che possa diventare una squadra sempre più forte, io sono il loro primo tifoso. Insigne? Lo sento molto spesso, sta bene lì ed è molto contento. Sono molto contento per lui, dopo tanto tempo a Napoli ha trovato una nuova avventura, ne aveva voglia. L’addio a Napoli? Sono stati nove anni meravigliosi. Sarò sempre tifoso del Napoli. Sono uno che è sempre positivo, ringrazio per i nove anni, sono stato fortunato. Certo, poteva finire diversamente, credo che la società potesse parlarne prima, spero che la società impari per diventare ancora più grande».