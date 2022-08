Meret e il Napoli sono come quelli che si separano ma vanno in vacanza insieme perché avevano già pagato

Repubblica ironizza un po’ su questo avvio di campionato che, in pieno calcio mercato, riserva ancora molte incertezze e tante stranezze, come ad esempio quelle relative ad Alex Meret che domani sarà titolare a Verona sebbene con la valigia in mano

Fateci capire Meret. Il Napoli ha perso Ospina, ma non si fida, cerca altri. Però, per adesso, la porta la difende lui. Chissà l’entusiasmo. Come separarsi ma andare in vacanza insieme perché si era già pagato alla prenotazione e se cancelli ci rimetti tutto.

È chiaro che la situazione del portiere azzurro sia al quanto delicata, non ha ancora deciso se firmare il contratto e si è allenato tutta l’estate come primo portiere, ma adesso rischia di scivolare addirittura in terza posizione se, oltre a Sirigu, dovesse arrivare anche Navas