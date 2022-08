L’Equipe: per quanto tempo lo United potrà tenere Ronaldo in panchina, considerando il suo ego?

Una situazione insostenibile a lungo termine, che si somma ad altri problemi ereditati da Ten Hag. Alla vigilia dell’inizio di Premier sono più le domande che le certezze

Le certezze del Manchester United alla vigilia dell’inizio della Premier sono pochissime, scrive L’Equipe. A partire da Cristiano Ronaldo, che non è però l’unico problema con cui Ten Hag deve fare i conti.

Ronaldo, come noto, vuole lasciare il club, ma nessun club europeo si è fatto avanti e lo United non intende dare il suo via libera.

“Di conseguenza, il portoghese, che ha saltato il tour all’estero per problemi familiari, dovrebbe iniziare la stagione in panchina. Una situazione insostenibile a lungo termine, considerando l’ego di CR7 che, domenica, ha lasciato l’Old Trafford, con altri giocatori, dieci minuti prima della fine della partita amichevole giocata contro il Rayo Vallecano (1-1), ovviamente irritato per essere stato sostituito all’intervallo dall’ivoriano Amad Diallo (20 anni)”.

Non solo Ronaldo. Ten Hag ha ereditato problemi strutturali che non sono stati risolti. Come l’assenza in squadra di un centrocampista difensivo che sia a suo agio con la palla, o la situazione relativa a Harry Maguire, il capitano dei Red Devils, regolarmente fischiato dai suoi stessi tifosi.

Certo, ci sono anche note positive emerse dalle amichevoli, scrive il quotidiano francese, come le performance di Anthony Martial, Jadon Sancho e Diogo Dalot e comunque c’è l’impressione che la squadra abbia già assorbito i precetti del tecnico sviluppando un gioco incentrato sul pressing e alternanza di fasi di possesso e accelerazione brutale.

Ma la mutazione promette di essere lunga e dolorosa, soprattutto per quanto riguarda CR7.