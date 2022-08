Gazzetta: Inzaghi ha ribadito l’incedibilità di Skriniar ma decide Zhang e l’Inter è attenta ai conti

La situazione è in divenire, potrebbe partire anche Dumfries. Il club deve garantire il famoso attivo da 60 milioni entro il prossimo giugno

L’Inter teme di perdere Skriniar a fine mercato. Come ricorda la Gazzetta:

La realtà, però, è sotto gli occhi di tutti. Inzaghi e la dirigenza sono compatti nel ribadire l’incedibilità dei gioielli di casa, ma poi la parola definitiva spetta alla proprietà. Se è vero come dicono in Francia che entro fine mese arriverà un’offerta da 60 milioni, spetterà a Zhang chiudere davvero tutte le porte.

«Sono serio, non mi va di scherzare. Le altre si rinforzano mentre l’Inter va sui giornali solo per le cessioni…».

ancora ieri, i media francesi hanno continuato a tenere vivo l’interesse del Psg per Milan Skriniar, nonostante le parole decise di Inzaghi dell’ultimo weekend.

C’è anche Dumfries che potrebbe essere venduto negli ultimi giorni di mercato.

La situazione, quindi, resta in divenire e lo sanno bene in società: fino alla chiusura del mercato, impossibile garantire che davvero nessun big lascerà il club per questa stagione, anche se ovviamente sarebbe il desiderio di tutti. Ma c’è il famoso attivo da 60 milioni da garantire entro il prossimo giugno e una proprietà molto attenta ai conti.