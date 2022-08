«Figlio mio, spero che Ronaldo possa essere il tuo luglio 1984»

«Non pensare a quelli che dicono che non è il caso. Hanno solo più paura di te. Ma tu vivila. Vivila nella speranza che accada».

Figlio mio, spero che questo possa essere il tuo luglio 1984.

Io l’ho già avuto e sono grato per questo. Spero che tu possa viverlo. Davvero.

Sono salito sull’otto volante che avevo 9 anni, ne sono sceso bruscamente all’albeggiare dei sedici.

Spero che tu possa vedere cosa succede quando arriva un extraterrestre sulla terra.

Gli abbiamo voluto bene. Oggi se penso a lui occhi e mente si annacquano.

Spero che tu possa goderne. Certo non saranno sette anni. Due possono essere sufficienti. Sarà come averne vissuti dieci.

Potrebbe fare un pezzo di strada insieme a te.

E tramandare ai tuoi figli le lacrime di gioia che io ho tramandato a te.

Non pensare a quelli che dicono che non è il caso. Hanno solo più paura di te.

Ma tu vivila. Vivila nella speranza che accada.

Perché il viaggio sarebbe bellissimo. Vincere o meno non avrebbe importanza. Già la sua presenza sarebbe una vittoria.

Con lui avresti l’opportunità di vedere schiuso il viluppo che attanaglia cuori e menti di questa città. Perché uno così ti fa diventare adulto.

E diventare adulti passa soprattutto per i suoi dogmi: abnegazione, cultura del lavoro, serietà.

Tutte frecce che dovrai custodire nella tua faretra.

Intanto posso dirti solo una cosa: speriamo che accada.

E se non dovesse succedere, sarà stato bello lo stesso.