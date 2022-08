CorSport: Wijnaldum è la ricompensa di Al-Khelaifi alla Roma per aver disertato l’amichevole col Barcellona 

Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice commenta l’operazione Wijnaldum alla Roma. Dal punto di vista economico molto favorevole al club giallorosso.

“Il Psg pagherà 5 dei 9,5 milioni percepiti dal centrocampista olandese (contratto fino al 2024). Il Decreto Crescita farà il resto perché i 4,5 netti presi in carico dalla Roma diverranno 6 lordi. Praticamente, è come pagare 3 milioni netti a un giocatore proveniente dalla Serie A: un ingaggio tutto sommato “normale” per chi era considerato tra i più forti centrocampisti del football europeo. La Roma pagherà al Psg solo 2 milioni per il prestito e avrà un diritto di riscatto a condizioni vantaggiose”.