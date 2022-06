C’è Al Khelaifi dietro il no della Roma all’amichevole col Barcellona

Marca riprende il Corsport. Il Barcellona è rimasto fedele alla Superlega, e il boss dell’Eca avrebbe convinto i giallorossi ad attuare il boicottaggio

Lunedì scorso la Roma ha annunciato a sorpresa che non avrebbe giocato il Trofeo Joan Gamper, a Barcellona. Ha deciso di rescindere unilateralmente il contratto per l’imegno pre-campionato, facendo arrabbiare non poco gli spagnoli.

Ora Marca scrive, rilanciando il Corriere dello Sport, che il motivo del “no” sarebbe politico: “Il club italiano ha subito pressioni per non andare al Camp Nou, dall’ECA e Al Khelaifi in persona”.

Il motivo? Il Barcellona è uno dei pochi club che è rimasto fedele alla Superlega europea, competizione ostile al fronte comune comandato dal presidente del PSG, dall’associazione dei club europei che guida dopo aver preso il posto di Agnelli, e dalla Uefa di Ceferin.

Insomma, la Roma sarebbe stata istigata al boicottaggio. Intanto, scrive Marca, il Barça cerca un avversario per la tradizionale partita che si giocherà il 6 agosto, con il sospetto che se questo è il quadro politico non sarà facile trovarlo.