CorSport: Napoli, l’affare Kepa non è mai stato in discussione, si lavora ai dettagli

L’operazione è economicamente complessa. L’ingaggio sarà per il 75% a carico dei Blues e per il 25% a carico del Napoli, che vuole chiudere in fretta

L’operazione di mercato finalizzata a portare Kepa al Napoli non è mai stata in discussione ma è molto complessa. Giuntoli sta lavorando per metterne a posto ogni dettaglio, scrive il Corriere dello Sport.

“A cominciare dal pagamento dell’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione: il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro. Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a corredo del prestito, passaggi ulteriori di un affare decisamente articolato, ma l’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto”.

“Giuntoli sta mettendo fretta ai Blues”. L’operazione è quasi certa, scrive il Corriere dello Sport.

“L’operazione, dicevamo, è ben avviata ma molto articolata, tanto che il ds azzurro continua a spiegare a tutti di tenere accese le fiammelle di un paio di piani alternativi, pronti per l’uso nell’ipotesi comunque lontana e per il momento non contemplata di un fallimento sull’asse londinese: i soliti Navas – il prescelto originario – e Neto. Un modo per cautelarsi, comunque. La trattativa per Kepa è nel pieno, è vivissima, e l’obiettivo comune è di chiuderla quanto prima”.