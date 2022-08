Conference League, la Roma e Zaniolo patteggiano dopo i cori anti Lazio

La Figc ha accettato la richiesta di patteggiamento avanzata da Zaniolo e dalla Roma dopo i cori anti-Lazio cantati in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League , del 26 maggio scorso. Lo annuncia la federazione in un comunicato.

“Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro quattromila di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per il Sig. Nicolò Zaniolo e di euro quattromila (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per la società As Roma, si rende noto l’accordo come sopra menzionato. I soggetti sanzionati dovranno dar prova alla Federazione di aver devoluto tali somme all’associazione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo”.