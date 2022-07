La Roma patteggia con la Figc per il coro di Zaniolo contro la Lazio

Secondo quanto riferisce Il Tempo, i legali della Roma hanno inviato alla Figc la richiesta di patteggiamento per la questione del coro intonato da Nicolò Zaniolo contro la Lazio durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League sul pullman scoperto in giro per le strade della Capitale. Il club e il suo giocatore pagheranno una multa di 4mila euro ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza.

“È stata infatti inviata alla Figc la richiesta di patteggiamento da parte dei legali del club di Friedkin: la vicenda si chiuderà con una multa di 4mila euro ciascuno per Zaniolo e la Roma, da devolvere interamente alla fondazione benefica Roma Cares. Si attende ora l’ok della Procura Federale, ma si tratta solo di una formalità”.

La Figc aveva definito il comportamento del romanista “grave e sconveniente, oltre il limite della decenza e del buongusto”. La Roma, invece, aveva “omesso di esercitare un preventivo potere di verifica e controllo sui comportamenti dei propri tesserati”.