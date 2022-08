Dalla pensione ad allenatore Uefa dell’anno 2022: signore e signori, Carlo Ancelotti

Dalla pensione a miglior allenatore dell’anno. Non male per Carlo Ancelotti rottamato a Napoli nell’autunno 2019 e che a Madrid in pochi mesi ha vinto Liga, Supercoppa di Spagna, Champions League, Supercoppa Europea. Memorabile la scorsa Champions in cui il suo Real ha eliminato uno dopo l’altro Psg, Chelsea, City e poi ha battuto il Liverpool in finale.

A Istanbul, durante il sorteggio di Champions League, la Uefa premia Carlo Ancelotti come migliore allenatore della passata edizione. Ancelotti ha ringraziato Sacchi, presente in sala:

“E’ stato un insegnante straordinario. Grazie ai tifosi del Real per le serate fantastiche al Bernabeu e al presidente che mi ha dato la possibilità di tornare al Real”.

Non perde mai la semplicità che lo contraddistingue, meraviglioso il momento in cui ha ringraziato, sua moglie, i suoi figli e i suoi cinque nipoti chiamandoli per nome con Boban che sorrideva in prima fila.

Su Benzema: