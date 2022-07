Vanoni: «Mia madre mi criticava per i capelli, diceva che solo le puttane si tingono di rosso»

Il Corriere della Sera intervista Ornella Vanoni. Si definisce spudorata.

«Mi definisco spudorata, perché giro in mutande, ma soprattutto sono sempre stata una donna libera di vivere, di volteggiare in aria per poi cadere: un’altalena. E una donna libera è quella che non ha bisogno di appoggiarsi al nome di un marito, può contare su sé stessa e basta».

Spesso, nella vita, si è innamorata di uomini non certo facoltosi.

«Nutrivo per loro un’attrazione fatale. Un uomo potente, ricco, non permette alla moglie o compagna di costruirsi una propria carriera, per- ché vuole una donna a fianco. Io mi sono innamorata di Gino Paoli quando non era ricco e mia madre mi diceva: come fai a essere innamorata di un uomo così cesso? Effettivamente non era bello, è migliorato invecchiando».