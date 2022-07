Spalletti: «Gli acquisti? Ora una bella fetta di ingaggi l’abbiamo tolta»

Al termine di Napoli-Mallorca 1-1 Spalletti ha rilasciato dichiarazioni anche a Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico non è soddisfatto.

“Non sempre abbiamo preso le misure, non sempre siamo stati corti, ma tutto sommato ci sono molti spunti per il campionato e per portarli dietro questo scorcio di preparazione che ci rimane.

Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla, nella ripresa non sempre siamo stati uniti, abbiamo lasciato dei vuoti: per il livello di calcio che vogliamo giocare non possiamo perdere certe palle. Poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare.