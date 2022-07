Repubblica: Zhang non ha più nulla da impegnarsi. O vende l’Inter o deve cedere i giocatori migliori

La Repubblica dedica un pezzo alle difficoltà economiche di Inter e Milan. Lo firmano Enrico Currò e Franco Vanni. Le due milanesi attraversano un momento tutt’altro che facile, anche sul mercato: hanno possibilità di spesa limitate.

Il Milan deve affrontare “un passaggio di proprietà poco lineare” tra il fondo Elliott e RedBird, ma sulla trattativa incombono le grane giudiziarie legate al contenzioso con il vecchio proprietario Yonghong Li. L’Inter non se la passa certo meglio, anzi. Repubblica scrive:

“Il club brucia 10 milioni di cassa ogni mese. Suning ha caricato sulla società e sulla controllante debiti complessivi per oltre 700 milioni, mettendo a garanzia le entrate da diritti tv, anche future, e la maggioranza delle azioni. Non ha più nulla da impegnarsi. Da qui alla fine dell’anno, le strade possibili sono tre: vendere il club tutto intero (ma gli Zhang non sembrano ancora intenzionati a farlo), fare cassa cedendo i giocatori migliori per tirare avanti, ed è quello che i tifosi temono, o pompare soldi freschi nel club come sta facendo, ad esempio, la Juventus. Ma questa terza via sembra improbabile”.