Menotti: «Dybala scelga con il cuore. La differenza non la fanno i soldi ma giocare con il sorriso»

L’ex ct argentino alla Gazzetta: «Non facciamo paragoni con Maradona, i paragoni non aiutano mai. Il calcio non conosce passato»

La Gazzetta intervista Luis Cesar Menotti allenatore dell’Argentina campione del mondo nel 78. Riportiamo le domande relative a Dybala

All’Inter potrebbe arrivare pure un altro argentino, Paulo Dybala…

L’ha sorpresa che Paulo non sia ancora a Torino?

«Non saprei e non ho idea di dove possa giocare. Posso solo consigliargli di fare la scelta in autonomia, col cuore: non farà la differenza guadagnare più o meno, ma giocare con il sorriso. Paulo deve pensare solo all’impegno preso la prima volta che ha dato un calcio a una palla: rispettarla. Rispettare l’intero gioco».