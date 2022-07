Max Pezzali: «Alcune delle mie canzoni hanno fotografato gli anni ’90, eppure ancora mi snobbano»

Il Messaggero intervista Max Pezzali. Ieri, a San Siro, ha celebrato i 30 anni di carriera con il primo di due concerti

(si replica oggi) davanti a 60 mila persone.

Dice, eppure gli 883 sono sempre stati snobbati dal mondo radical chic.

«Per tanti sono un piacere inconfessabile. Però qualche intellettuale mi ha sdoganato in certi salotti. Il primo fu, in tempi non sospetti, Edmondo Berselli: riconobbe una dignità sociologica ai miei pezzi».