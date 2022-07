Maurizio De Giovanni colpito da un infarto. «Ora va meglio, ma resta sotto osservazione»

Le condizioni del noto scrittore napoletano, operato in angioplastica, sono stabili. La pagina ufficiale ringrazia per i tanti messaggi

Il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è stato colpito stanotte da un infarto. Per fortuna, comunica l’Ospedale Cardarelli, le sue condizioni, ora, sono stabili. De Giovanni è stato operato in angioplastica. La pagina ufficiale dello scrittore ha condiviso una nota di ringraziamento, visti i tanti messaggi arrivati nelle ultime ore.

Ringraziamo tutti per l’enorme affetto dimostrato in queste ore complicate. Un ringraziamento speciale ai medici e agli infermieri dell’Ospedale Cardarelli per la solerzia e la professionalità dimostrate.

Maurizio come saprete ha avuto un problema cardiaco. Ora va meglio ma resta sotto stretta osservazione e deve stare a riposo assoluto. Vi aggiorneremo appena possibile.

Vi abbracciamo tutti, nell’attesa che Maurizio torni più forte di prima!