L’Italia di Bertolini si aggrappa all’Europeo nonostante le false partenze: 1-1 con l’Islanda

Sul Corsera. Le azzurre, sotto dopo 3 minuti, rivedono l’incubo Francia. Poi il pareggio. Per andare ai quarti bisogna battere il Belgio lunedì alle 21

Valentina Bergamaschi, al quarto d’ora della ripresa, servita da quella Barbara Bonansea che anche ai Mondiali del 2019 si era presa il ruolo di trascinatrice, segna il gol dell’1-1 con cui agguanta l’Islanda e tiene aperto il discorso qualificazione. È un 1-1 salvifico, perché l’Italia replica la falsa partenza divenuta incubo contro la Francia. Lo scrive il Corriere della Sera.

Per andare ai quarti dell’Europeo bisogna battere il Belgio (lunedì alle 21) nell’ultima partita della fase a gironi. Il Corriere riporta anche le dichiarazioni di Milena Bertolini.

«Ho rivisto le mie ragazze — spiega con la tensione ancora alta la c.t. Milena Bertolini —, non era facile per come si era messa»