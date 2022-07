La Nazionale femminile fa una figuraccia da record: mai subiti, in un Europeo, 5 gol in 45 minuti

Il debutto nell’Europeo e il professionismo sono due eventi che meritavano festeggiamenti diversi, molto diversi. E invece, a Euro 2022, la Nazionale femminile ha preso una batosta umiliante dalla Francia, 5-0 alla fine del primo tempo, una resa senza condizioni, una sofferenza. È quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Una figuraccia da record: mai subiti, in un Europeo, cinque gol in soli 45 minuti. Da 22 anni non riusciamo a battere le francesi che nella classifica mondiale occupano il terzo posto e che non perdono da 17 partite, si sa la distanza è storica, il movimento del calcio femminile in Italia è partito con una quindicina di anni di ritardo rispetto alle ragazze bleus, ma ieri sera quella distanza sembrava lunga un secolo. Loro all’università, noi alle elementari.

La squadra di Bertolini ha dato l’idea di non capire cosa stesse succedendo in campo.

Troppo evidente la differenza di livello fra Diani e Boattin, fra Cascarino e Bartoli, troppo forte Geyoro (tripletta prima dell’intervallo) per un centrocampo sconquassato come quello azzurro. La differenza era eccessiva sotto ogni aspetto, ma quello che proprio non ha convinto della Nazionale è stato l’atteggiamento. Troppo leggero, troppo superficiale, ha giocato come se non fosse la sua partita. Se non c’era confronto sul piano calcistico, non c’è stato nemmeno su quello del temperamento.