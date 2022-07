Jacobs si ritira dai Mondiali: «Per non rischiare un infortunio più serio»

Non corre la semifinale. «Una scelta dolorosa. Devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno»

Marcell Jacobs si è ritirato dai mondiali di atletica leggera. Non ha corso la terza semifinale in Oregon. Semifinale vinta dal giamaicano Seville in 9 e 90. Jacobs ha così commentato sui social la sua decisione:

“Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari. Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i Mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare”.