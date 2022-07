Galtier spezza l’alternanza: il portiere titolare del Psg sarà Donnarumma

La Gazzetta riporta le sue parole: «Preferisco lavorare con un titolare e un vice». Navas sarà il secondo a meno che non si trasferisca altrove (citato anche il Napoli)

Nuovo allenatore, nuove regole. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al Paris Saint Germaim, che cambia e si affida a Galtier. E Galtier, a sua volta, cambia diverse cose. A cominciare dal principio, ovvero del portiere.

. In porta del Psg ci sarà un solo titolare. Basta alternanza, come lo scorso anno. Il club dell’emiro del Qatar si affida al 23enne Gianluigi Donnarumma. E il 35enne Keylor Navas gli farà da vice, a meno che non preferisca trasferirsi altrove. In ogni caso, il nuovo tecnico Christophe Galtier non ha avuto dubbi: «Preferisco lavorare con un titolare e un vice».

Una buona notizia anche per il cittì Mancini, oltre che per Donnarumma, che non ha mai nascosto la mal sopportazione dell’alternanza. Che, scrive la Gazzetta, ha avuto ripercussioni su entrambi i portieri.

Entrambi i portieri comunque hanno pagato la continua concorrenza con sbavature ed errori, più o meno eclatanti. Se Navas ha ceduto per primo, ma in Ligue 1, Donnarumma è finito sotto accusa per l’incertezza sul primo gol della rimonta del Real Madrid agli ottavi di Champions (3-1). Certo, poi tutta la squadra è crollata, convalidando l’imprevista eliminazione, ma Gigio si è preso un’overdose di critiche.

Tra i nuovi orizzonti di Navas si cita anche il Napoli, ma l’ingaggio è proibitivo.

Oppure dovrà valutare nuovi orizzonti. Ma l’ingaggio da 10 milioni ha già raffreddato gli approcci di Nizza e Napoli.