La sua Fiorentina perde la seconda finale consecutiva, ancora nel finale con il gol di El Kaabi che porta l’Olympiacos alla vittoria della Conference

Provaci ancora, Italiano. Ricorda che la vittoria è un dettaglio da incompetenti come noi

Non sono bastati 90′ per sbloccare la finale di Conference League tra l’Olympiacos e la Fiorentina. Ci sono voluti i supplemenatari. La Fiorentina di Italiano è stata beffata negli ultimi minuti dei supplementari dal gol di El Kaabi. Mvp dei viola uno strepitoso Terracciano che ha realizzato delle parate miracolose come quella sul destro a giro di Jovetic al 95′, ma neanche la sua ottima prestazione è bastata.

La Fiorentina di Italiano perde ancora sul finale

La Fiorentina ci ha provato con Ikoné nella seconda parte dei supplementari. Un mancino troppo debole per rappresentare davvero un pericolo. E alla fine la beffa: un altro gol sul finale. El Kaabi punisce i viola e porta l’Olympiacos alla vittoria della Conference League. Sfuma anche il sogno delle nove squadre italiane in Europa.

Ad Atene il primo tempo della finale di Conference tra l’Olympiacos e la Fiorentina finisce a reti inviolate. L’Olympiacos entra subito in partita con il destro a giro di Podence parato da Terracciano. Immediata la reazione della Fiorentina con Milenkovic che al 9′ mette la palla in rete, ma era in posizione di fuorigioco.

Primo tempo piuttosto equilibrato: al 20′ la Fiorentina ha una doppia occasione di vantaggio con Bonaventura: prima calcia di destro rasoterra, poi poco dopo si lancia da solo contro la porta avversaria, ma il suo tiro viene fermato dal portiere avversario.

Per l’Olympiacos ci prova di nuovo Podence che sfiora la palla di testa su un’azione da calcio d’angolo. Poco dopo l’attaccante dell’Olympiacos viene anche ammonito per un fallo su Dodo. A fine primo tempo viene ammonito anche Martinez Quarta.

