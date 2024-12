Napoli, multa di 165 mila euro per il silenzio stampa a Dazn

Il club multato per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste Dazn di Napoli-Torino dell’8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo.

Multa salata per il Napoli: dovrà versare 165 mila euro per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste Dazn di Napoli-Torino dell’8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo.

Napoli, il comunicato ufficiale sulla multa

Il comunicato ufficiale del Tribunale Figc:

Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società Ssc Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società Ssc Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento“.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato ieri di aver chiuso i rapporti con Dazn e che calciatori e staff parleranno solo con Sky e Rai. Questo, probabilmente, perché è stata programmata la partita contro l’Atalanta sabato 30 marzo alle 12:30, vigilia di Pasqua; il presidente azzurro avrebbe voluto spostarla a lunedì, in quanto Calzona potrà preparare il match solo in due giorni per via della spedizione della Slovacchia. Inoltre, De Laurentiis si è sfogato al Maradona nel post-partita: «Chi sono? Sky o Dazn? Dazn non ha il diritto di fare niente! Quindi andatevene a fare in ****. Fuori dai c******i».

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, come da regolamento della Lega Serie A: i club da contratto si impegnano ad assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste – a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto – secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste. Per questo motivo, in caso di violazioni del contratto sono previste delle sanzioni specifiche nei confronti delle società.

ilnapolista © riproduzione riservata