Galtier già spaventa i giocatori del Psg: Neymar, Messi, Donnarumma e Navas tornano prima dalle vacanze

As: non è venuto a Parigi per essere un burattino che schiera undici giocatori in ogni partita. E con Campos già pensa alle sanzioni per chi non rispetta le regole

L’arrivo di Christophe Galtier sulla panchina del Psg è stato descritto, dal presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, come l’inizio di “una nuova era” a Parigi. As fa notare che non si tratta solo di un proclama di facciata. Sin dalla conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico ha messo le cose in chiaro dicendo che nessun giocatore, a prescindere dal nome, sarebbe stato al di sopra del club. E i calciatori lo hanno preso in parola.

“Il primo esempio della disciplina che Galtier vuole implementare con Luis Campos è arrivato questo martedì al Camp des Loges. Neymar, Messi, Donnarumma o Keylor Navas hanno anticipato la fine delle vacanze, prevista per l’11 luglio, per tornare ad allenarsi con il Psg. Lo stesso Galtier, nella sua prima conferenza stampa, aveva sottolineato che tutti avrebbero dovuto tornare al lavoro in anticipo e che è ‘bello e molto piacevole che tutti i giocatori siano puntuali'”.

As continua:

“Galtier non è venuto a Parigi per essere un burattino che schiera undici giocatori in ogni partita”.

Ai giocatori, martedì, ha detto:

«Non deve esserci individualismo qui, ma un gruppo che deve essere forte».

E il nuovo tecnico è pronto ad applicare delle sanzioni ai giocatori che non rispettino le regole in ritiro.

“Secondo L’Équipe e Rmc Sport, l’allenatore del Psg, con l’approvazione di Luis Campos, applicherà sanzioni a quei giocatori che non rispettano le regole di condotta durante il tour del club in Giappone dal 17 al 25 luglio. Tutte queste norme, che non esistevano sotto Pochettino e Leonardo, mostrano che a Parigi è iniziata una nuova era”.