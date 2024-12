Commisso, la dedica a Barone: «Questa finale è per lui»

A Sky Sport: «I ragazzi faranno bene. Oggi ho parlato con loro personalmente, ieri con la squadra. Sono motivati»

«Abbiamo perso Barone tre mesi fa, questa è per lui», Commisso, visibilmente commosso, ha dedicato la finale di Conference della Fiorentina a Joe Barone, recentemente scomparso.

Commisso: «Sono molto orgoglioso della squadra, i ragazzi faranno bene»

Il presidente della Fiorentina è fiero della sua squadra: «Voglio salutare i tifosi al Franchi e al Viola Park. Sono molto orgoglioso della squadra, dobbiamo mettercela tutta dal primo minuto, i ragazzi faranno bene. Oggi ho parlato con i ragazzi personalmente, ieri con la squadra. I ragazzi sono motivati».

Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della finale di Conference League contro l’Olympiakos.

La fiducia e la preparazione dei suoi giocatori:

«Rendetevi conto anche voi dell’atmosfera e di quello che sarà stasera, di quello che ci giochiamo. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata giusta e i ragazzi li vedo bene. Dobbiamo dare tutto in campo».

Sulla formazione titolare:

«Jack può muoversi sia davanti che in mezzo. Se ci sarà bisogno di fare più il centrocampista sa farlo ma sa anche buttarsi in avanti. Queste gare, poi, possono anche essere decise dalla panchina. Per me saranno tutti utili».

