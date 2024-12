A Tmw: «Vogliamo prolungare il suo contratto. Per Lautaro faremo con calma, lui vuole restare qui».

Il ds dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine del premio Rosa Camuna 2024.

Marotta: «Inzaghi resterà all’Inter ancora per molto tempo»

Ecco quanto rivelato a Tuttomercatoweb:

«Sappiamo che Oaktree come fondo vuole dare continuità, stabilità e sostenibilità al club, ma soprattutto vuole continuare nella scia di risultati importanti. Devo dispensare tanto ottimismo».

Sul possibile ruolo da presidente:

«No, sono nato dirigente sin da giovane ed è giusto che mi tenga questa carica. Il ruolo di presidente compete ad altri».

Rinnovo Lautaro:

«Non è una preoccupazione, sono negoziazioni, trattative che rappresentano dinamiche tipiche del mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione. Partiamo da una considerazione importante, ovvero che Lautaro ha grande senso di appartenenza verso questo club, questa città e ci aiuterà nella negoziazione con il suo procuratore. Non c’è sicuramente fretta, faremo con calma, ci sono priorità aziendali, a tempo debito affronteremo anche queste problematiche, se vogliamo considerarle tali, ma non più di tanto perché sono situazioni ordinarie».

La permanenza di Simone Inzaghi:

«Certo che anche per Inzaghi vale lo stesso discorso di Lautaro. Ha dimostrato di essere bravo, un allenatore vincente, c’è voglia di continuare un percorso, prolungare il suo contratto perché non è solo fiducia, ma anche metterlo nella condizione di farlo lavorare in tranquillità. Il suo ciclo potrà andare avanti ancora per tanto tempo».

ilnapolista © riproduzione riservata