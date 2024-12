Olympiacos-Fiorentina: il primo tempo finisce a reti inviolate

Al 9′ minuto segna Milenkovic, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco poi confermato dal Var

Ad Atene il primo tempo della finale di Conference tra l’Olympiacos e la Fiorentina finisce a reti inviolate. L’Olympiacos entra subito in partita con il destro a giro di Podence parato da Terracciano. Immediata la reazione della Fiorentina con Milenkovic che al 9′ mette la palla in rete, ma era in posizione di fuorigioco.

Primo tempo piuttosto equilibrato: al 20′ la Fiorentina ha una doppia occasione di vantaggio con Bonaventura: prima calcia di destro rasoterra, poi poco dopo si lancia da solo contro la porta avversaria, ma il suo tiro viene fermato dal portiere avversario.

Per l’Olympiacos ci prova di nuovo Podence che sfiora la palla di testa su un’azione da calcio d’angolo. Poco dopo l’attaccante dell’Olympiacos viene anche ammonito per un fallo su Dodo. A fine primo tempo viene ammonito anche Martinez Quarta.

Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della finale di Conference League contro l’Olympiacos.

La fiducia e la preparazione dei suoi giocatori:

«Rendetevi conto anche voi dell’atmosfera e di quello che sarà stasera, di quello che ci giochiamo. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata giusta e i ragazzi li vedo bene. Dobbiamo dare tutto in campo».

Sulla formazione titolare:

«Jack può muoversi sia davanti che in mezzo. Se ci sarà bisogno di fare più il centrocampista sa farlo ma sa anche buttarsi in avanti. Queste gare, poi, possono anche essere decise dalla panchina. Per me saranno tutti utili».

