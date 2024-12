Conte sacrificherebbe Kvara solo con la garanzia di un Napoli competitivo. Chiesa in lista per sostituirlo (Repubblica)

Tra i nomi chiesti da Conte c’è anche Buongiorno. In settimana è previsto un summit telefonico tra i due club per iniziare la trattativa

Il mercato del Napoli è alla base della rifondazione della squadra. La società rischia però di veder partire in estate sia Kvara che Osimhen. Un’opzione che verrebbe contemplata da Conte solo se gli venisse data la garanzia di poter costruire un Napoli competitivo. In caso di addio di Kvara c’è l’opzione Chiesa. Tra i nomi di Conte poi c’è Buongiorno.

L’edizione online di “Repubblica” scrive:

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Khvicha Kvaratskhelia. Sul tavolo del Napoli è arrivata la prima offerta ufficiale da parte del club francese per il 23enne georgiano: 100 milioni di euro. Kvara è il colpo che i francesi vogliono fare per dimenticare la partenza di Mbappé. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è preso qualche giorno di tempo per riflettere. Sarà importante, ovviamente, anche il parere di Antonio Conte (il tecnico firmerà nei prossimi giorni), disposto a sacrificare sia lui che Victor Osimhen a patto che venga costruito un Napoli competitivo e in grado di lottare subito per vincere lo scudetto.

Conte ha chiesto anche Buongiorno, Manna e De Laurentiis proveranno ad accontentarlo

Federico Chiesa è nella lista dei giocatori che potrebbero arrivare a Napoli in caso di addio a Kvaratskhelia. Tra i nomi chiesti da Conte c’è anche Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino è corteggiato da tempo da Napoli e Milan. Urbano Cairo ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro. In settimana è previsto un summit telefonico tra i due club per iniziare la trattativa. La cifra richiesta dal Torino viene ritenuta alta ma De Laurentiis e il ds Manna proveranno ad accontentare la richiesta di Conte. Milan permettendo.

Il Corriere dello Sport scrive delle possibili mosse di mercato del Napoli con l’arrivo sulla panchina di Antonio Conte. Tra le suggestioni c’è Federico Chiesa della Juventus. L’attaccante però costa troppo e, nonostante il gradimento di Conte, ha un ingaggio bel al di sopra dei parametri del Napoli.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere. Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale – nonostante il gradimento di Conte – è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe.

