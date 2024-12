Italiano: «I ragazzi li vedo bene. Temo l’entusiamo dell’Olympiakos»

A Sky Sport: «Rendetevi conto anche voi dell’atmosfera, di quello che ci giochiamo. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo a cosa andiamo incontro»

Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della finale di Conference League contro l’Olympiakos.

La fiducia e la preparazione dei suoi giocatori:

«Rendetevi conto anche voi dell’atmosfera e di quello che sarà stasera, di quello che ci giochiamo. Abbiamo un po’ di esperienza e sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata giusta e i ragazzi li vedo bene. Dobbiamo dare tutto in campo».

Sulla formazione titolare:

«Jack può muoversi sia davanti che in mezzo. Se ci sarà bisogno di fare più il centrocampista sa farlo ma sa anche buttarsi in avanti. Queste gare, poi, possono anche essere decise dalla panchina. Per me saranno tutti utili».

«Dobbiamo essere bravi sotto porta perché qualcosa concedono»

E poi sugli avversari:

«È una squadra che arriva con grande entusiasmo. Ha fatto questa competizione facendo le ultime gare con grande qualità. Temo il loro l’entusiasmo. Con il loro attaccante riescono sempre a fare gol. Dobbiamo essere bravi quando ci faranno arrivare sotto porta perché qualcosa concedono».

La Gazzetta dello Sport, nell’analizzare la questione prossimo allenatore del Napoli, fa una rassegna dei nomi ancora in corsa e mette nelle retrovie Vincenzo Italiano spiegandone i motivi

“L’attuale allenatore della Fiorentina ha sempre goduto della stima del presidente, è il preferito tra le figure della sua generazione, ma ad oggi non è ritenuto la scelta migliore. La necessità di trasmettere all’ambiente la ricerca della vittoria e il ripristino dell’ambizione trascende le questioni più tattiche. Sotto quest’ultimo punto di non ci sarebbero remore”

De Laurentiis, al di là di queste valutazioni, nutre grande stima per Italiano e gliel’ha palesata anche in tempi non sospetti. L’ultimo contatto, rivela Gazzetta, è avvenuto lo scorso inverno e fu più che mai positivo. Il finale altalenante di campionato ha però convinto De Laurentiis a virare su profili più esperti, quali Gasperini, Conte e Pioli.

