Donnarumma: «L’alternanza con Navas è dura da sopportare, per fortuna siamo buoni amici»

Il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club.

“È il mio primo campionato vinto, sono contento di averlo fatto con il Paris. È il decimo della storia del club, ci tenevamo tutti ed è stata una stagione importante. È stato un anno bello, con momenti difficili come l’eliminazione in Champions che è stata dura da digerire, ma dovevamo andare avanti. La stagione rimane positiva, ora azzeriamo e guardiamo avanti. Dall’esterno possono dire che vincere la Ligue 1 è facile, ma non è così, noi che andiamo in campo sappiamo quanto serva il 100% ogni volta. Giocare al Parco dei Principi è speciale, con il nostro pubblico che ci sostiene sempre. I tifosi sono speciali, sappiamo che quest’anno si aspettavano un po’ di più, come noi del resto. Ho 23 anni, sono giovane e ancora non ho fatto niente. Cerco di migliorare ogni giorno”.